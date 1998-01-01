Оксана Пушкина сочла обидным поздравление уфимских инспекторов с 8 марта

Депутат Государственной думы и заместитель председателя комиссии по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала неудачную публикацию уфимских автоинспекторов к Международному женскому дню.
На странице ГИБДД по Уфе ВКонтакте размещен ролик, на котором изображено хаотичное автомобильное движение на перекрестке, которое обходится без единой аварии. Ролик называется «День без женщин».
—
Депутат Пушкина назвала данную публикацию обидной и неактуальной. Она заявила, что женщины являются более внимательными и аккуратными водителями, о чем свидетельствуют многочисленные исследования.
Ранее Пятый канал рассказывал о самых желанных подарках на 8 марта.