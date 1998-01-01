Оксана Пушкина сочла обидным поздравление уфимских инспекторов с 8 марта

Депутат Государственной думы и заместитель председателя комиссии по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала неудачную публикацию уфимских автоинспекторов к Международному женскому дню.

На странице ГИБДД по Уфе ВКонтакте размещен ролик, на котором изображено хаотичное автомобильное движение на перекрестке, которое обходится без единой аварии. Ролик называется «День без женщин».

vk.com @ufagibdd

— В преддверии самого замечательного весеннего праздника — мечта каждого настоящего мужчины!!! — говорится в подписи к шуточному посту.

Депутат Пушкина назвала данную публикацию обидной и неактуальной. Она заявила, что женщины являются более внимательными и аккуратными водителями, о чем свидетельствуют многочисленные исследования.

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