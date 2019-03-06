В Генштабе сочли отказ от призыва на военную службу нецелесообразным

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» заявил, что полный отказ от призыва на военную службу в России нецелесообразен. Об этом сообщают «Известия».

Воинская обязанность не будет отменена ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе из-за финансово-экономических возможностей российского государства. При этом Бурдинский отметил рост числа контрактников в армии.

Так, в 2018 году на службу по контракту прошли более 350 тысяч человек на должностях прапорщиков, сержантов и рядовых солдат. В среднем, пропорция контрактник-призывник выглядит, как 1,7 к одному.

Ранее Пятый канал рассказывал о призывниках, которые отправились служить в научные роты.