Заключенный во Франции напал на охранников во время свидания с женой

Во Франции полицейские пошли на штурм тюрьмы, где заключенный напал на охранников и забаррикадировался, угрожая привести в действие взрывное устройство, вечером, 5 марта.

На место был вызван спецназ. По словам очевидцев, во время операции были слышны взрывы. Преступник, закрывшись в комнате заявил, что действует от имени запрещенной террористической группировки ИГ* и сдаваться не собирается.

В тюрьме он отбывал тридцатилетний срок за похищение и пытки, а позже получил еще один год за оправдание терроризма.

В результате штурма 27-ми летнего заключенного удалось задержать. А вот его жена, которая ранее пришла к нему на свидание, и судя по всему пронесла керамический нож, скончалась.

В тюрьме, где произошел инцидент содержатся самые опасные преступники Франции. Администрация обещала пересмотреть всю систему безопасности. Охранники признались, что не стали тщательно обыскивать жену заключенного из-за того, что она находилась в положении.

Ранее Пятый канал публиковал жуткие кадры, как сотни заключенных бруклинской тюрьмы стучат по окнам, моля о помощи.

* — организация, запрещена в РФ.