Жуткие кадры: Сотни заключенных бруклинской тюрьмы стучат по окнам, моля о помощи

Член городского совета Нью-Йорка Джастин Браннан снял на видео, как заключенные бруклинской тюрьмы в буквальном смысле бьют тревогу из-за жуткого холода в своих камерах, сообщает RG.RU со ссылкой на The Huffington Post.

Люди стали бить по окнам и стенам исправительного учреждения, чтобы привлечь к себе внимание, после того как по техническим причинам в тюрьме отключилось электроснабжение и отопление.

— Заключенные бьют по окнам, чтобы привлечь наше внимание. Это сюрреалистично , — написал Браннан в Twitter.

We're outside MDC. Inmates are banging on S-O-S on windows to get our attention. This is surreal. @anniecorreal @MylesMill @cmenchaca @bradlander @NydiaVelazquez pic.twitter.com/ij3HaO0Q1T