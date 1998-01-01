Жуткие кадры: Сотни заключенных бруклинской тюрьмы стучат по окнам, моля о помощи

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Люди пытаются привлечь внимание прохожих на улицах, а также общественников. Температура воздуха в помещениях тюрьмы опустилась ниже нуля градусов.

Фото, видео: www.globallookpress.com, REUTERS

Член городского совета Нью-Йорка Джастин Браннан снял на видео, как заключенные бруклинской тюрьмы в буквальном смысле бьют тревогу из-за жуткого холода в своих камерах, сообщает RG.RU со ссылкой на The Huffington Post.

Люди стали бить по окнам и стенам исправительного учреждения, чтобы привлечь к себе внимание, после того как по техническим причинам в тюрьме отключилось электроснабжение и отопление.

— Заключенные бьют по окнам, чтобы привлечь наше внимание. Это сюрреалистично, — написал Браннан в Twitter.

По словам правозащитников, узники бруклинской тюрьмы, которых там более 1600 человек, очень напуганы. Они жалуются на холод в камерах, отсутствие горячей воды и света. У людей нет доступа к компьютерам, которые используются для связи с родственниками и адвокатами, а также для получения лекарств.

Руководство исправительного учреждения отрицает, что заключенные пострадали в результате коммунальной аварии. Проблему обещают устранить в ближайшее время.

Ранее Пятый канал сообщал, что конфликт между опасными рецидивистами произошел в Саратовской колонии. Осужденные испортили мебель и другое имущество исправительного учреждения. Ситуация находится под контролем.

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