Жуткие кадры: Сотни заключенных бруклинской тюрьмы стучат по окнам, моля о помощи

Член городского совета Нью-Йорка Джастин Браннан снял на видео, как заключенные бруклинской тюрьмы в буквальном смысле бьют тревогу из-за жуткого холода в своих камерах, сообщает RG.RU со ссылкой на The Huffington Post.
Люди стали бить по окнам и стенам исправительного учреждения, чтобы привлечь к себе внимание, после того как по техническим причинам в тюрьме отключилось электроснабжение и отопление.
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We're outside MDC. Inmates are banging on S-O-S on windows to get our attention. This is surreal. @anniecorreal @MylesMill @cmenchaca @bradlander @NydiaVelazquez pic.twitter.com/ij3HaO0Q1T— Justin Brannan (@JustinBrannan) 1 февраля 2019 г.
По словам правозащитников, узники бруклинской тюрьмы, которых там более 1600 человек, очень напуганы. Они жалуются на холод в камерах, отсутствие горячей воды и света. У людей нет доступа к компьютерам, которые используются для связи с родственниками и адвокатами, а также для получения лекарств.
Руководство исправительного учреждения отрицает, что заключенные пострадали в результате коммунальной аварии. Проблему обещают устранить в ближайшее время.
Ранее Пятый канал сообщал, что конфликт между опасными рецидивистами произошел в Саратовской колонии. Осужденные испортили мебель и другое имущество исправительного учреждения. Ситуация находится под контролем.