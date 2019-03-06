Украинский посол в Австрии Александр Шерба заявил, что Европа началась с Украины, а Крым с древних времен был украинским, пишут «Известия».
Так дипломат прокомментировал высказывание кандидата в Европарламент Йоханна Фоггенгубера о том, что Крым никогда не имел отношения к Украине.
—
По мнению украинского посла, княгиня Ольга крестилась в Крыму, а не в Константинополе, как полагает большинство историков, и принесла христианство в Киевскую Русь.
—
Щерба также затронул тему Крымской войны (1853–1856 годы) и отметил, что слова о «пропитанной русской кровью» крымской земле не верны, поскольку в там полегли украинские крестьяне.
Украинские дипломаты не первый раз «блещут» историческими познаниями. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Незалежной.