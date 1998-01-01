«Часы смерти»: новая научная разработка покажет то, чего вы не хотели бы знать

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Ученым удалось изобрести часы, измеряющие остаток жизни.

Фото: www.globallookpress.com

Жутковатый механизм создали специалисты Калифорнийского университета. Ученые разработали часы, способные показать время, которое осталось прожить их владельцу, и назвать точную дату смерти.

Новая технология работает на основе генетического анализа. На специальный чип в часах наносится капля крови хозяина, из которой система выделяет ДНК. Затем производится исследование биологических данных: гаджет изучает все генетические факторы, которые могут оказать влияние на сокращение или продление жизни конкретного человека. На основании результатов анализа система строит прогноз о скорости старения организма и называет наиболее вероятную продолжительность жизни.

Разработку ученые назвали GrimAge. Известно, что в массы «часы смерти» запущены не будут — они создавались исключительно для научных целей. Исследователи полагают, что новая технология позволит им приблизиться к разгадке процесса старения человека — над этой тайной не перестают биться тысячи ученых по всему миру. Например, уже удалось установить, что старение замедляется при регулярном приеме антибиотиков.

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