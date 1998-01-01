Вероника Скворцова оказала экстренную помощь на борту самолета

Глава Минздрава России Вероника Скворцова в ночь на 6 марта оказала неотложную медпомощь пассажирке рейса Москва — Ташкент. По информации ТАСС, во время полета гражданка Узбекистана пожаловалась на резкие боли в животе и стало тяжело дышать.

Когда по громкой связи объявили, что требуется врач, министр здравоохранения откликнулась на просьбу. Скворцова оценила состояние женщины как не опасное для жизни, и дала лекарство из своей аптечки. После этого пассажирке стало легче.

Министр здравоохранения РФ летела в Узбекистан во главе правительственной делегации. Официальный визит в эту страну продлится до пятницы.

Ранее Пятый канал рассказывал, как школьник спас пассажира самолета, летевшего из Сочи в Москву.