Видео: Школьник рассказал, как спас пассажира самолета, летевшего из Сочи в Москву

Удивительная история произошла на борту самолета Сочи — Москва. В воздухе одному из пассажиров стало плохо. Врачей рядом не оказалось. На помощь пришел школьник. Как действовать в такой ситуации — Богдан изучал в школе. Он учится в медицинском классе.

— Я был за шторкой, мне было не до людей, мне нужно было оказать первую помощь, стабилизировать пациента и довести его до земли. Все, — рассказал Богдан Рудик.

Экипаж экстренно приземлился в Воронеже, где мужчину ждала карета скорой помощи. Руководство авиакомпании собирается отблагодарить школьника.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что кошка проехала более ста километров под капотом и осталась жива.