Видео: Школьник рассказал, как спас пассажира самолета, летевшего из Сочи в Москву

, 1:59 Эфирная новость 54

Мальчик возвращался с отдыха в Москву, когда один из пассажиров перестал дышать.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Удивительная история произошла на борту самолета Сочи — Москва. В воздухе одному из пассажиров стало плохо. Врачей рядом не оказалось. На помощь пришел школьник. Как действовать в такой ситуации — Богдан изучал в школе. Он учится в медицинском классе.

— Я был за шторкой, мне было не до людей, мне нужно было оказать первую помощь, стабилизировать пациента и довести его до земли. Все, — рассказал Богдан Рудик.

Экипаж экстренно приземлился в Воронеже, где мужчину ждала карета скорой помощи. Руководство авиакомпании собирается отблагодарить школьника.

 

Ранее Пятый канал сообщал о том, что кошка проехала более ста километров под капотом и осталась жива.

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