Видео: бомбы из Ирландии прислали сразу в два аэропорта Лондона

, 15:13 Эфирная новость 16

Бандероли, в которых находились взрывчатые вещества, злоумышленники подложили в багажные отсеки самолетов.

Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

Британская полиция сейчас ищет злоумышленников, которые устроили настоящий переполох в крупнейших аэропортах столицы. В Хитроу и Сити обнаружили посылки со взрывчаткой. Бандероли находились в багажных отделениях. Один из пакетов вспыхнул прямо в руках у сотрудника, два других обезвредили прибывшие полицейские. Опасную находку обнаружили и на вокзале Ватерлоо.

В Скотланд-Ярде установили, что конверты были отправлены из Ирландии. Полиция соседней страны также подключилась к расследованию. В британской столице усилили меры безопасности. Из-за ЧП на несколько часов прекратили курсировать шаттлы в аэропорт Сити. Сейчас движение составов полностью восстановлено.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что самолет вернулся в Стокгольм из-за сообщения о бомбе.

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