Петербуржец продает страницу из паспорта с автографом Бодрова-младшего

, 15:47 Фото 198

Знаменитый актер и режиссер оставил короткое пожелание своему поклоннику, когда тот встретил его на съемках в Петербурге.

Фото: ТАСС / Яковлев Александр

Житель Петербурга продает страницу паспорта, на которой в 2001 году расписался Сергей Бодров-младший. В конце февраля мужчина выставил подлинник документа на сайте объявлений Avito.

avito.ru

По словам владельца реликвии, восемнадцать лет назад он занимался легкой атлетикой на стадионе «Динамо», а по соседству проходили съемки фильма. Подойдя ближе, он увидел в режиссерском кресле Бодрова-младшего, знакомого по роли Данилы Багрова в фильме «Брат».

Не имея при себе более подходящего листа бумаги, спортсмен попросил кумира расписаться на 19-й странице своего паспорта. Сергей охотно согласился и написал: «Владу удачи». При замене документа, драгоценный лист с автографом удалось сохранить.

Продавец готов был расстаться с культовой вещью за 40 тысяч рублей. Однако позже снизил цену вдвое и согласился на разумный торг.

Ранее Пятый канал сообщал, что уникальную ручку Гагарина выставили на торги во Франции.

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