Шокирующие кадры: видео с места смертельного ДТП на трассе «Кола»

Смятая легковушка, развороченная кабина автобуса, оторванные колеса и поврежденные грузовики. Так сейчас выглядит участок трассы Р-21 «Кола» недалеко от города Волхов Ленинградской области — там днем в среду, 6 марта, случилось крупное ДТП. Пятый канал публикует первые кадры с места аварии.

Как сообщили в ГИБДД, водитель иномарки вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом, который ехал из Тихвина в Петербург. В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля. Еще 11 человек, включая водителей обоих траснпортных средств, пострадали.

Ранее Пятый канал рассказывал о смертельном ДТП на трассе в Ставрополье. Трагедия произошла 6 марта.