«Читала и задыхалась от слез» — Надя Сысоева рассказала о полученном сценарии

, 19:31 Фото 45

Звезда шоу Comedy Woman надеется сыграть «роковую, взрослую» роль.

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева поделилась с поклонниками сильным впечатлением, которое она получила от прочтения присланного ей сценария. В своем Instagram она оговорилась, что «наверное, среди актрис не принято таким делиться».

По словам актрисы, сценарий, ни названия, ни автора которого она не указывает, прислали ей по электронной почте и целую неделю она на решалась ознакомиться с ним, сомневаясь, подходит ли он ей. Но вот забыла взять в самолет книгу и вспомнила о письме.

— И я прожила чужую\свою жизнь. Я не могла оторваться, я читала его и задыхалась от слез. Я не ожидала от себя, не ожидала такой близости к этим строкам. Моя роль — роковая, взрослая! Это двойная игра, это кардинальные изменения персонажа на протяжении всей истории, — написала Надежда.

Она добавила, что очень хочет, чтобы все увидели это в кинотеатрах.

instagram @ inadenka

— Ты будешь хорошей актрисой, как Дайнерис Торгариан!

— Даешь больше фильмов с Наденькой!

— Я — за! Надюш, видела тебя в жизни, ты супернастоящая! Нужна роль, которая откроет тебя всему миру!

— Вот Вы еще когда невесту сыграли в «Love is», я понял, что Вы можете весь спектр ролей сыграть, а не только комедийные, — с готовностью поддержали Сысоеву подписчики.

Ранее Пятый канал сообщал, что Надежда Сысоева опубликовала пикантные снимки, сделанные на тайском курорте Пханган, а потом назвала своих поклонников в Instagram «подписотой», возмутив многих высокомерием.

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