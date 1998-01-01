Звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева поделилась с поклонниками сильным впечатлением, которое она получила от прочтения присланного ей сценария. В своем Instagram она оговорилась, что «наверное, среди актрис не принято таким делиться».
По словам актрисы, сценарий, ни названия, ни автора которого она не указывает, прислали ей по электронной почте и целую неделю она на решалась ознакомиться с ним, сомневаясь, подходит ли он ей. Но вот забыла взять в самолет книгу и вспомнила о письме.
— И я прожила чужую\свою жизнь. Я не могла оторваться, я читала его и задыхалась от слез. Я не ожидала от себя, не ожидала такой близости к этим строкам. Моя роль — роковая, взрослая! Это двойная игра, это кардинальные изменения персонажа на протяжении всей истории, — написала Надежда.
Она добавила, что очень хочет, чтобы все увидели это в кинотеатрах.
— Ты будешь хорошей актрисой, как Дайнерис Торгариан!
— Даешь больше фильмов с Наденькой!
— Я — за! Надюш, видела тебя в жизни, ты супернастоящая! Нужна роль, которая откроет тебя всему миру!
— Вот Вы еще когда невесту сыграли в «Love is», я понял, что Вы можете весь спектр ролей сыграть, а не только комедийные, — с готовностью поддержали Сысоеву подписчики.
Ранее Пятый канал сообщал, что Надежда Сысоева опубликовала пикантные снимки, сделанные на тайском курорте Пханган, а потом назвала своих поклонников в Instagram «подписотой», возмутив многих высокомерием.