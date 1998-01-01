Путин заявил о сокращении преступлений террористической направленности в сто раз

Число преступлений террористической направленности в России за десять лет многократно сократилось. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в среду, 6 марта, выступая на итоговом заседании коллегии ФСБ.

— Число преступлений террористической направленности в последние годы снижается. Директор (ФСБ — прим.ред.) наверняка скажет об этом в своем выступлении. В целом за десять лет этот показатель сократился многократно — с 997 до девяти в прошлом году, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что у террористов сохраняется потенциал для подготовки терактов — причем как в России, так и в других странах.

— За этими преступлениями могут стоять как организованные группировки, так и фанатики-одиночки, прошедшие идеологическую обработку, — подчеркнул он.

В связи с этим необходимо «использовать новые формы и методы противодействия таким угрозам», добавил Путин.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Ханты-Мансийском автономном округе спецслужбами была задержана группа боевиков, входящих в местную террористическую ячейку.