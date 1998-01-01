Путин: Почти 600 шпионов были выявлены в России в 2018 году

В течение прошлого года российские органы контрразведки выявили почти 600 шпионов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в среду, 6 марта, на итоговом заседании коллегии ФСБ.

По его словам, была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.

— Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надежнее должна быть ваша работа, — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что иностранные разведки пытаются влиять «на соответствующие процессы» в России, в связи с чем необходима эффективная и ежедневная работа, которая должна строиться «на современных методах».

По словам Путина, это в особенности касается защиты данных о разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружения, а также информации о передовых технологиях военного и двойного назначения.

Глава государства призвал обеспечить самый строгий и тщательный контроль.

Как сообщал Пятый канал, ранее на итоговом заседании коллегии ФСБ Путин заявил о сокращении преступлений террористической направленности в сто раз.