На Украине появилось собственное ракетное вооружение для ближнего боя — видео

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По словам представителя концерна «Укроборонпром», новое оружие позволяет Незалежной даже «отчасти доминировать».

Фото, видео: РИА Новости / Стрингер. youtube.com @Укрінформ

Украина решила задачу по недопущению перевеса противника в ракетных вооружениях ближнего боя и вплотную подошла к испытаниям собственных крылатых ракет. Об этом заявил на пресс-конференции представитель «Укроборонпрома».

— «Укроборонпром» поставил с 2014 года достаточно амбициозную и серьезную задачу не допустить перевеса в средствах ракетного вооружения ближнего боя… Сегодня задача, я могу сказать, успешно решена. То, что выполнили предприятия оборонпрома, в частности КБ «Луч», определило тот баланс сил, который сегодня не позволяет нашему противнику вообще претендовать на какое-то преимущество при решении боевых задач непосредственно в зоне столкновения с противником, — заявил глава дивизиона высокоточного оружия госконцерна «Укроборонпром» Андрей Артюшенко.

Среди достижений «мирового значения», как выразился Артюшенко — противотанковые ракетные комплексы «Корсар», «Скиф» и «Стугна-2». По словам представителя «Укроборонпрома», концерн обеспечил Украину оружием, которое позволяет «где-то даже отчасти доминировать» в вопросах нанесения поражения противнику.

Сейчас «Укроборонпром» решает задачу по созданию отечественных крылатых ракет и в рекордные сроки подошли к этапу госиспытаний.

— Я думаю, в ближайшее время вы об этом узнаете, — пообещал Артюшенко.

Ранее Пятый канал рассказывал о скандале, который разразился вокруг «Укроборонпрома» после опубликования журналистского расследования. В нем, в частности, говорилось, что оборонные предприятия Украины закупали запчасти для военной техники в три раза дороже их стоимости, да еще и в России.

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