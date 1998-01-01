Украина решила задачу по недопущению перевеса противника в ракетных вооружениях ближнего боя и вплотную подошла к испытаниям собственных крылатых ракет. Об этом заявил на пресс-конференции представитель «Укроборонпрома».

— «Укроборонпром» поставил с 2014 года достаточно амбициозную и серьезную задачу не допустить перевеса в средствах ракетного вооружения ближнего боя… Сегодня задача, я могу сказать, успешно решена. То, что выполнили предприятия оборонпрома, в частности КБ «Луч», определило тот баланс сил, который сегодня не позволяет нашему противнику вообще претендовать на какое-то преимущество при решении боевых задач непосредственно в зоне столкновения с противником, — заявил глава дивизиона высокоточного оружия госконцерна «Укроборонпром» Андрей Артюшенко.

Среди достижений «мирового значения», как выразился Артюшенко — противотанковые ракетные комплексы «Корсар», «Скиф» и «Стугна-2». По словам представителя «Укроборонпрома», концерн обеспечил Украину оружием, которое позволяет «где-то даже отчасти доминировать» в вопросах нанесения поражения противнику.

Сейчас «Укроборонпром» решает задачу по созданию отечественных крылатых ракет и в рекордные сроки подошли к этапу госиспытаний.

— Я думаю, в ближайшее время вы об этом узнаете, — пообещал Артюшенко.

Ранее Пятый канал рассказывал о скандале, который разразился вокруг «Укроборонпрома» после опубликования журналистского расследования. В нем, в частности, говорилось, что оборонные предприятия Украины закупали запчасти для военной техники в три раза дороже их стоимости, да еще и в России.