Сдать украшения в ломбард скоро станет сложнее. Зато можно будет за них не беспокоиться. Всех скупщиков драгметаллов, как планируется, обяжут получать лицензию. А выдавать ее будет отдельное ведомство.

Чтобы понимать масштабы: только за последний год появилось больше тысячи новых точек, где принимают ювелирные изделия. Вот уж во всех смыслах — золотая жила. Настолько легкий — и пока неконтролируемый — бизнес: запрещенные химикаты в работе, подделка драгоценностей, незаконный сбыт. В общем, решение навести порядок, что называется, назрело. Но и предприимчивые скупщики уже придумали пути отступления. Все подробности в репортаже Елены Норкунайте.

Ранее Пятый канал сообщал, что Центробанк России ужесточает требования к выдаче микрозаймов.