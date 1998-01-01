Владимир Путин встретился с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле — видео

, 21:50 Эфирная новость 36

Российский лидер напомнил: наша страна сотрудничает с ЮНЕСКО уже 65 лет, и это взаимовыгодное и перспективное партнерство.

Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, Пятый канал

Владимир Путин провел переговоры с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Глава российского государства отметил, что Россия продолжит делать все возможное для обеспечения безопасности и развития республики.

Сегодня же, 6 марта, в Кремле президент встретился с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле. Российский лидер напомнил: наша страна сотрудничает с ЮНЕСКО уже 65 лет, и это взаимовыгодное и перспективное партнерство.

— Исходим из того, что ЮНЕСКО была, есть и остается ключевой международной межправительственной организацией, работающей в области гуманитарных связей. Мы всегда в вашем распоряжении и в то же время рассчитываем на вашу помощь и поддержку, в том числе методическую при реализации наших национальных планов, — сказал Владимир Путин.

Для Одре Азуле это не первый визит в Россию, но на этот раз она посетит не только столицу. Завтра иностранная гостья отправится в Татарстан.

Ранее, как сообщал Пятый канал, Владимир Путин выступил в среду, 6 марта, на итоговом заседании коллегии ФСБ.

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