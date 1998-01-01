Решивший увеличить пенис 65-летний «алмазный» миллиардер умер на столе хирурга

Как сообщает The Daily Mirror, 65-летний алмазный миллиардер, Эхуд Ланиадо, был помешан на своей внешности и на том, как его воспринимали другие. Поэтому не исключено, что желание увеличить пенис было вызвано его маленьким ростом.

Он обратился в престижную французскую клинику. Причем операция проводилась после окончания официального рабочего дня — возможно, это было собственное желание бизнесмена или попытка сохранить инкогнито. Однако при введении в половой орган импланта возникли осложнения, которые оказались для израильско-бельгийского коммерсанта фатальными. Его сердце перестало биться прямо на столе хирурга.

Эхуд Ланиадо владел самым дорогим пентхаусом в Монако стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов (~2,6 миллиарда рублей), а также домом в шикарном пригороде Лос-Анджелеса Бель-Эйре. Там он любил выпивать с моделями и знаменитостями.

Как сообщают французские издания, Лениадо построил империю на торговле алмазами и неоднократно подозревался в уходе от налогов.

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