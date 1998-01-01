Американка потратила состояние на пластику, чтобы стать копией Меган Маркл

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Многодетная мать из Техаса стала копией герцогини Сассекской и поборола неуверенность в себе.

Фото: ABC News

36-летняя американка Шочил Грир потратила 30 тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на Меган Маркл, пишет «Телепрограмма».

Жительница Техаса несколько раз ложилась под нож хирурга — изменила форму носа, увеличила губы, вставила имплант в подбородок, сделала утяжку век, а также липосакцию бедер, живота и ягодиц. После такой «трансформации» мать троих детей избавилась от комплекса неполноценности.

— Я не думаю, что выгляжу в точности как Меган Маркл, но теперь наше сходство стало гораздо заметнее. Мой нос определенно стал таким же, как у нее, — отмечает Шочил.

По словам женщины, ее двухлетняя дочь иногда кричит «мама», когда видит фотографии супруги принца Гарри.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Меган Маркл подражает Ким Кардашьян.

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