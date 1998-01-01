В Госдуме назвали начальника Генштаба Украины «недалеким человеком»

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко о якобы существующей угрозе вторжения по трем направлениям.

— Если начальник Генштаба эти три направления видит со стороны России, то это недалекий человек, — сказал депутат RT.

Водолацкий напомнил, что вся история нашей страны, особенно Великой Отечественной войны, демонстрирует, что Россия не может напасть на дружественный народ.

— Поэтому угрозу для Украины нужно смотреть со стороны НАТО и Госдепа, которым Украина нужна для выполнения специфической роли против России, — резюмировал депутат.

Ранее начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко во время встречи с представителями военно-дипломатического корпуса в Киеве заявил о якобы существующей угрозе вторжения по трем направлениям — с севера, востока и юга. Он обвинил Россию в формировании на границе ударных соединений, готовых вторгнуться в Незалежную.

В то же время Муженко выразил уверенность, что мобильность и адаптивность украинской армии вместе с фактором родной земли — стратегическое преимущество над войсками вторгающейся стороны.

Как сообщал Пятый канал, ранее в Киеве с пафосом сообщили о создании собственного ракетного вооружения для ближнего боя.