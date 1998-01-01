«Я хочу его убить»: Королева красоты из Волгограда о бывшем муже

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«Миссис Волгоград-2018» Евгения Гуранда призналась в эфире программы «На самом деле», что желает смерти экс-супругу Андрею Коваленко.

Фото: ВКонтакте @Евгения Гуранда

Обладательница титула «Миссис Волгоград-2018» Евгения Гуранда прославилась на всю страну своими семейными проблемами после того, как ее экс-супруг Андрей Коваленко обратился в программу «Пусть говорят» с целью выяснить — является ли он отцом их младшей дочери, так как подозревал женщину в измене. ДНК-тест тогда подтвердил родство мужчины.

Бывший муж королевы красоты из Волгограда недавно вновь обратился за помощью к телевизионщикам, дабы проверить родство со старшим ребенком. Более того, в эфире программы «На самом деле» Андрей Коваленко обвинил Евгению Гуранда в покушении на убийство, сообщает Starhit. По словам бизнесмена, исполнителем преступления должен был стать ее любовник, но мужчины объединили усилия против избранницы.

Евгения Гуранда, появившись в студии попыталась уличить бывшего супруга в клевете, заявив, что таким образом он пытается уйти от выплаты крупных долгов.

— Мой бывший муж кинул меня на жилье. Я сейчас осталась с тремя детьми одна. Он по исполнительному производству должен около двух миллионов рублей за алименты и четыре миллиона маме за куплю-продажу дома. Сейчас вышло постановление от федеральной службы судебных приставов, где он должен мне 220 тысяч задолженность по алиментам и по исковому заявлению в суд один миллион восемьсот тысяч рублей, — рассказала Гуранда.

Волгоградская королева красоты уверена, что Коваленко и ее любовник давно знакомы и находятся в сговоре, а рассказы о заказном убийстве назвала мифом. Однако позднее Евгения Гуранда признала, что желала смерти экс-супругу, но не планировала само убийство.

— Я и сейчас хочу его убить! Хотеть и делать это разные вещи. Я хочу его убить, потому что устала бояться и жить без работы, средств существования, недвижимости, боясь, что у меня заберут детей, — заявила женщина.

В результате полиграф подтвердил, что Андрей Коваленко является отцом их старшего ребенка.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Башкирии жена убила мужа после медового месяца.

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