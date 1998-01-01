«Не доставайся же ты никому»: В Башкирии жена убила мужа после медового месяца

Жительница одного из сел Хайбуллинского района Башкортостана подозревается в убийстве своего супруга, которого она смертельно ранила ножом, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

По данным следствия, в субботу, 22 декабря, молодожены — 37-летняя женщина и ее 29-летний избранник — решили отметить месяц со дня бракосочетания. В процессе употребления спиртных напитков у них возникли друг к другу претензии по поводу супружеской верности, которые переросли в ссору.

Женщина схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов в шею супруга. Мужчина смог выбежать на улицу, дойти до соседа, которого попросил вызвать скорую помощь. Однако он скончался до приезда врачей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство», подозреваемая задержана и заключена под стражу.

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