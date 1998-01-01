Видео: Момент жесткого тарана российским кораблем моста в Пусане от первого лица

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Жесткое столкновение грузового корабля SEAGRAND с автомобильным виадуком в Южной Корее в феврале 2019 года сняла камера, установленная на мостике судна.

Фото, видео: Twitter @adagamov

Опубликовано видео тарана российским грузовым кораблем автомобильного моста в южнокорейском Пусане с камеры, установленной на мостике судна. Сам инцидент произошел 28 февраля 2019 года.

Огромное судно водоизмещением в шесть тонн попыталось проскочить между опорами моста, но подвела высота. В итоге дорожным полотном оказалось снесено оборудование палубы.

В результате ЧП автомобильный мост также получил значительные повреждения, там образовалась гигантская яма.

Морская полиция Пусана проводит расследование по факту произошедшего.

Ранее Пятый канал публиковал видео момента ЧП с другого ракурса.

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