Видео: Момент жесткого тарана российским кораблем моста в Пусане от первого лица

Опубликовано видео тарана российским грузовым кораблем автомобильного моста в южнокорейском Пусане с камеры, установленной на мостике судна. Сам инцидент произошел 28 февраля 2019 года.

Огромное судно водоизмещением в шесть тонн попыталось проскочить между опорами моста, но подвела высота. В итоге дорожным полотном оказалось снесено оборудование палубы.

В результате ЧП автомобильный мост также получил значительные повреждения, там образовалась гигантская яма.

Морская полиция Пусана проводит расследование по факту произошедшего.

Ранее Пятый канал публиковал видео момента ЧП с другого ракурса.