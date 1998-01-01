Репортаж: Как депутаты Госдумы сорвали выступление министра экономического развития

Российский парламент сегодня стал не просто местом для дискуссий, скорее, лобным местом для министра экономического развития.

Максим Орешкин шел рассказать о развитии малого и среднего бизнеса в рамках нацпроектов. А депутаты завалили его вопросами про всю экономику сразу, и диалог не получился.

Орешкин выступит в Думе снова через месяц.

Но что за инфо-шумом не услышали или не захотели слушать депутаты — узнал корреспондент Виктор Черногуз.

Ранее Пятый канал рассказывал, что сказал Песков о критике главы Минэкономразвития в Госдуме.