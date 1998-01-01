Дмитрий Песков назвал «рабочим процессом» жесткую критику в Госдуме РФ министра экономического развития Максима Орешкина. Как сообщает РИА Новости, в среду, 6 марта, на «правительственном часе» в парламенте глава Минэкономразвития не смог конкретно ответить на вопрос, какая сумма пойдет на реализацию госпрограмм и национальных проектов в текущем году, а также сроки реализации поручений, озвученных президентом РФ в послании Федеральному собранию. В связи с этим Орешкину предложили подготовиться лучше и выступить в другой раз.

— Это надо вопросы адресовать Думе, в первую очередь, Думе и в Кабинет министров… Это же только что, наверное, было, поэтому мы не имели возможности смотреть это все непосредственно в прямом эфире. Поэтому я просто не могу точно сказать. Но в целом, рабочий процесс. Конечно же, требования высокие, и, конечно там требуется конкретика, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов в ходе ежедневного брифинга.

Пресс-секретарь президента не смог ответить, будут ли применены к министру какие-либо санкции в связи с инцидентом в Госдуме.

На днях, как сообщал Пятый канал, Максим Орешкин заявил, что хотел бы поработать президентом России.