Видео: Рэпер Шокк сообщил о депортации своей жены из Германии

Германия депортировала супругу русскоязычного рэпера Дмитрия Хинтера, больше известного под псевдонимом Шокк (Schokk), в Москву. По словам музыканта, после произошедшего они с женой больше не собираются жить в ФРГ.

— Я не останусь в стране и не останусь гражданином страны, в которой меня могут разбудить, надеть на меня наручники, поднять из постели мою жену, тащить ее по лестнице и выкинуть ее из страны , — цитирует Хинтера портал The-Flow.ru.

В Stories Шокк сообщил, что сейчас Ная находится в российской столице у сестер. Сам рэпер уже обратился к адвокату и в посольство России в Германии.

Также он поблагодарил поклонников за моральную поддержку и пообещал рассказывать о развитии ситуации. Причины такого решения немецких властей в отношении его жены Дмитрий не называет.

Шокк родился родился в Казахской ССР в семье отца-немца и матери-еврейки. Через какое-то время они переехали в Германию. С 2010 по 2011 год музыкант сотрудничал с российским рэпером Оксимироном.

Ранее Пятый сообщал, что Schokk вызвал Оксимирона на баттл, однако тот проигнорировал его обращение.