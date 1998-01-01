Видео: Рэпер Шокк сообщил о депортации своей жены из Германии

Германия депортировала супругу русскоязычного рэпера Дмитрия Хинтера, больше известного под псевдонимом Шокк (Schokk), в Москву. По словам музыканта, после произошедшего они с женой больше не собираются жить в ФРГ.
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В Stories Шокк сообщил, что сейчас Ная находится в российской столице у сестер. Сам рэпер уже обратился к адвокату и в посольство России в Германии.
Также он поблагодарил поклонников за моральную поддержку и пообещал рассказывать о развитии ситуации. Причины такого решения немецких властей в отношении его жены Дмитрий не называет.
Шокк родился родился в Казахской ССР в семье отца-немца и матери-еврейки. Через какое-то время они переехали в Германию. С 2010 по 2011 год музыкант сотрудничал с российским рэпером Оксимироном.
Ранее Пятый сообщал, что Schokk вызвал Оксимирона на баттл, однако тот проигнорировал его обращение.