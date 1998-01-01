Видео: Известный продюсер на Bentlеу пытался объехать пробку по «встречке»

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Машина, зарегистрированная на Гевонда Андреасяна, перекрыла дорогу в центре Москвы.

Фото, видео: © РИА Новости, ВКонтакте @msk_today

Видеорегистратор заснял как человек, похожий на Сарика Андреасяна, пытается объехать пробку по встречной полосе. Когда столичный автомобилист отказывается уступать ему дорогу, тот выскакивает из машины, что-то кричит и активно жестикулирует.

Не добившись желаемого результата автохам пытается втиснуться в попутный поток машин. Несмотря на тщетность попыток, он упорно не желает сдавать назад и возвращаться в самое начало пробки.

По информации Пятого канала, Bentley зарегистрирован на Гевонда Андреасяна, который продюсирует фильмы брата. Также известно, что этот автомобиль раньше принадлежал шоумену Дмитрию Нагиеву.

Ранее Пятый канал рассказывал, как звезда «Дома-2» Лера Фрост похвасталась опасной ездой по ночной Махачкале.

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