Сергей Лазарев с ностальгией вспомнил дебютный альбом группы Smash

Российский участник конкурса «Евровидение» Сергей Лазарев отметил 16-летие дебютного альбома группы Smash!! под названием «Freeway», пишет «Телепрограмма».

Певец поделился с подписчиками обложкой пластинки и с ностальгией вспомнил успех, которого достиг его дуэт с Владом Топаловым.

— Альбом мгновенно приобрел статус «золотого» и был продан в количестве более миллиона лицензионных копий, — подписал публикацию Сергей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 6 Мар 2019 в 6:38 PST

Артист напомнил, что в начале «нулевых» музыка продавалась на аудиокассетах и CD-дисках, и пробудил воспоминания поклонниц о тех временах.

— Меня покорила песня «Should have loved you more «. Я слушала ее, подпевая, в утренних передачах. Из-за этого частенько опаздывала на школьный автобус, — вспомнила одна из них.

— Зачем напоминать вашим поклонницам об их возрасте 🤣🤣🤣, — в шутку упрекнула другая.

— У меня до сих пор в машине лежит такой диск, и я иногда слушаю его, — отметила третья.

Влад Топалов же никак не прокомментировал ностальгическую запись Лазарева и не упомянул на своей странице успех группы Smash!! 16-летней давности. Видимо, у молодого отца сейчас совсем нет на это времени.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Топалов тоскует без супруги и малыша.