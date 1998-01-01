Настоящие машинки будут потом: Мария Погребняк поделилась секретом воспитания детей

Светская львица Мария Погребняк заявила, что создает условия для максимальной загруженности своих детей. Трое мальчиков — Артем, Павел и Алексей учатся с четырех лет, а в пять уже пошли в школу.

— Детство сейчас стало иным, не таким, как раньше! Уже не осталось дворовых тусовок, которые были у нас! Сейчас дети предпочитают гаджеты вместо дружеского общения во дворе, — пишет она на странице в Instagram.

Instagram @mariapoga_

После уроков сыновья Марии и Павла Погребняк отправляются на секции (теннис и плавание), а после — выполняют домашнее задание. Родители уверяют, что дети не устают при таком плотном графике и с удовольствием ходят на тренировки.

— Я прививаю детям любовь к учебе и к работе. Рассказываю о перспективах, которые их ждут. Сейчас нужно усиленно поработать, зато потом ты получишь в 100 раз больше! Вместо игрушечных машин, ты будешь играть в настоящие, — заключила супруга футболиста.

30-летняя Мария Погребняк также призналась, что хочет «еще парочку малышей».

Instagram @mariapoga_

Ранее Пятый канал рассказывал, зачем супруги Погребняк сыграли свадьбу в четвертый раз.