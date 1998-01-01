Дума приняла закон о борьбе с оскорблением госсимволов

Госдума в четверг, 7 марта, приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о блокировке в сети материалов, в которых в негативном ключе показаны государственные символы и институты власти РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно принятому законопроекту, теперь определен «порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Инициаторами введения блокировки подобных материалов были глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее их поддержали другие парламентарии.

Ранее Пятый канал сообщал, что Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях.