Дума приняла закон о борьбе с оскорблением госсимволов

Госдума в четверг, 7 марта, приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о блокировке в сети материалов, в которых в негативном ключе показаны государственные символы и институты власти РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно принятому законопроекту, теперь определен
Инициаторами введения блокировки подобных материалов были глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее их поддержали другие парламентарии.
Ранее Пятый канал сообщал, что Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях.