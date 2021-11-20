Как быстро вылечить насморк в период коронавируса и гриппа

Насморк — один из самых первых и самых неприятных признаков простуды. Иногда на то, чтобы вылечить это заболевание, приходится потратить немало времени и сил. Дорогостоящие лекарства уже давно куплены, все народные методы испробованы, а заложенность в носу так и не проходит — что делать в таком случае?

Для того чтобы изготовить простое и эффективное средство от насморка, необходимо наполнить чистый носок крупной солью, а получившийся мешочек плотно перевязать. Все это следует поместить в микроволновую печь и оставить там греться до тех пор, пока «микстура» от простуды не станет полностью горячей. Как только мешочек нагреется, его можно вынимать и прикладывать к носу на несколько минут.

Удивительно, но такое простое лекарство способно быстро устранить неприятный симптомы простуды и вернуть утраченную бодрость и энергию. К тому же, мешочки с солью позволят неплохо сэкономить на медицинских препаратах и точно не вызовут раздражений, которые часто возникают после применения специальных капель.

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