Сок, извлеченный из фруктов и овощей, содержит большое количество витаминов, минералов и других питательных веществ. Однако употреблять свежевыжатый сок нужно с большой осторожностью, он может причинить здоровью больше вреда, чем пользы. Как рассказала в интервью CNN диетолог Робин Форутан, все дело в том, что при приготовлении сока из фруктов и овощей теряется богатое клетчаткой полезное волокно от мякоти и кожуры. А из-за этого соки способны повышать уровень сахара в крови гораздо сильнее, чем при употреблении целых фруктов или овощей.

Кроме клетчатки, при приготовлении сока в домашних условиях теряются также некоторые полифенолы и антиоксиданты, содержащиеся в сердцевине цитрусовых и кожуре фруктов, а также овощей. И если уж пить свежевыжатый сок, диетолог рекомендует делать это сразу, потому что антиоксидантная и энзимная активность напитка со временем снижается. Для наилучшей сохранности ценных качеств сока, следует хранить его в герметичном стеклянном контейнере, в холодильнике и не дольше одного дня.

При этом, чтобы свести к минимуму потерю клетчатки, можно положить часть мякоти из соковыжималки обратно в сок. Или использовать мякоть для обогащения других продуктов — добавить в пирожные в приготовленный рис или супы. Другой вариант — использовать вместо соковыжималки кухонный комбайн или блендер. Тогда богатая клетчаткой мякоть останется в соке.

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