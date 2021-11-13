Почему от свежевыжатых соков больше вреда, чем пользы? — отвечает диетолог

|
Василий Заика
1 237

По словам Робин Форутан, употреблять напиток нужно с большой осторожностью.

Почему от свежевыжатых соков больше вреда, чем пользы? — отвечает диетолог

Фото: www.globallookpress.com, Пятый канал

Сок, извлеченный из фруктов и овощей, содержит большое количество витаминов, минералов и других питательных веществ. Однако употреблять свежевыжатый сок нужно с большой осторожностью, он может причинить здоровью больше вреда, чем пользы. Как рассказала в интервью CNN диетолог Робин Форутан, все дело в том, что при приготовлении сока из фруктов и овощей теряется богатое клетчаткой полезное волокно от мякоти и кожуры. А из-за этого соки способны повышать уровень сахара в крови гораздо сильнее, чем при употреблении целых фруктов или овощей.

Кроме клетчатки, при приготовлении сока в домашних условиях теряются также некоторые полифенолы и антиоксиданты, содержащиеся в сердцевине цитрусовых и кожуре фруктов, а также овощей. И если уж пить свежевыжатый сок, диетолог рекомендует делать это сразу, потому что антиоксидантная и энзимная активность напитка со временем снижается. Для наилучшей сохранности ценных качеств сока, следует хранить его в герметичном стеклянном контейнере, в холодильнике и не дольше одного дня.

При этом, чтобы свести к минимуму потерю клетчатки, можно положить часть мякоти из соковыжималки обратно в сок. Или использовать мякоть для обогащения других продуктов — добавить в пирожные в приготовленный рис или супы. Другой вариант — использовать вместо соковыжималки кухонный комбайн или блендер. Тогда богатая клетчаткой мякоть останется в соке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фильтрованное пиво опасно для здоровья.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
71.81
0.61 82.22
0.56
Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?

Последние новости

2:43
Замглавы Роспотребнадзора Горелов счел внедрение системы QR-кодов своевременным
2:25
Почему от свежевыжатых соков больше вреда, чем пользы? — отвечает диетолог
2:07
Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла зуб в самолете
1:49
Ученые нашли способ избавить детей от тяжелой аллергии
1:31
Профессор Блинкин оценил риски введения системы QR-кодов для транспорта
1:13
Как женить на себе мужчину? — шесть секретов от Алены Никольской

Сейчас читают

Китайский гороскоп на 2022 год для всех знаков
Под защитой высших сил: Как по дате рождения узнать своего святого покровителя
С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Храни меня, мой талисман: как по дате рождения найти свой оберег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа