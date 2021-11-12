Фильтрованное пиво опасно для здоровья — ученые

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Василий Заика
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Ученые выяснили, что популярный напиток может быть небезопасен для человека.

Фильтрованное пиво опасно для здоровья — ученые

Фото: www.globallookpress.com, Пятый канал

Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого удалось установить, что фильтрованное пиво может быть опасно для здоровья человека. Об этом сообщает издание Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Специалисты выяснили, что во время фильтрации в напиток попадают различные тяжелые металлы, концентрация которых часто превышает установленную норму. В частности, в жидкости присутствуют свинец и мышьяк, содержание которого в фильтрованном пиве в восемь раз больше допустимого.

Источники такого «загрязнения» продуктов исследователи не называют. Однако, предположительно, на такой результат может оказывать влияние диатомовая земля — кремнистая осадочная горная порода — поскольку именно диатомит используют в качестве фильтра для очищения алкогольных напитков от осадка.

Ранее Пятый канал рассказывал, стоит ли пить пиво перед вином.

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