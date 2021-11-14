Психолог Алена Никольская — человек, который может найти пару любому, уверена, что для счастливых отношений необходимо следовать простым советам. Но как завоевать сердце мужчины? Ниже десять важных вещей, которые делают женщину невероятно привлекательной и сексуальной в глазах мужчины.

1. Умение смеяться над его шутками

Мужчина для женщины хочет быть самым-самым: самым забавным, самым умным, чтобы она восхищалась им. Если ваш мужчина шутит, улыбнитесь и посмейтесь вместе с ним. Похвалите его чувство юмора. Удивительное дело: если мы смеемся с кем-то, этот человек кажется нам более привлекательным.

2. Секс

Мужчина очень любит заниматься сексом. Женщина, с которой хочется быть рядом, обнимать, целовать и чувствовать себя с ней настоящим мачо, для мужчины очень важна. Никогда не забывайте про эту потребность.

3. Уверенность в себе

Когда женщина может сказать то, что она хочет. Когда женщина точно знает себе цену, когда любит себя и транслирует это всем окружающим, когда может отстоять свою точку зрения без оглядки на все остальное, — такую женщину мужчина уважает и ценит.

4. Спонтанность

Будьте спонтанными, будьте неожиданными. Когда у вас все расписано на сто лет вперед, и вы даже знаете, как назовете своих внуков — это совершенно неинтересно. Та женщина, которая может неожиданно повести себя «чисто по-женски», — вот идеал.

Мужчины любят немного стервозных дам. Эта спонтанность, неожиданность, возможность быстро переключиться — это и есть возможность быть настоящей женщиной. За это мужчины нас часто критикуют, но именно это очень соблазнительно, потому что такая женщина не дает возможности себя просчитать.

5. Воображение

Делайте так, чтобы в вас была все время какая-то недосказанность. Пускай будет глубокий вырез, но закрытые ножки. Пускай будет короткая юбка, но при этом закрытый верх. Пускай мужчина все время додумывает, что там может быть дальше. Что скрывают ваше платье, джинсы, кофточка. Ему должно хотеться додумать. Ведь воображение сильнее знания, — так говорил еще Эйнштейн. И мужчины точно это знают.

6. Женственность

Я знаю, вы можете и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти, но помните, что в первую очередь вы должны быть именно девочками. Это то, что нас отличает от мужчин. Длинные волосы, изящные движения, умение быть слабой, иногда попросить о помощи, о заботе и быть настоящей девочкой. Это очень важно.

7. Взрослость

Уметь быть взрослой — значит, в определенных моментах брать ответственность за свои поступки и уметь справляться с вещами, которые вы точно можете сделать. Конечно, мужчина придет на помощь, если потребуется, ведь он принц на белом коне, но он не должен вас вытаскивать из любого болота. Перестаньте играть в маленькую девочку — вы должны ее показать, чтобы мужчина хотел вас оберегать, заботиться о вас. Но при этом и оставаться взрослой женщиной.

8. Ум

Это не значит, что у вас десять ученых степеней и вы преподаете в каком-то институте… Нужно быть умной по-женски. Важно, если ваш мужчина интеллектуал, вы должны уметь поддержать беседу. Ему не должно быть стыдно за вас в обществе. Он должен гордиться вами, в том числе и вашим умом.

9. Позитив

Это так прекрасно! Мужчины не хотят, чтобы рядом с ними бесконечно ныли, страдали, были агрессивно и пессимистично настроены. Вы ведь тоже не хотите, чтобы рядом с вами мужчина брюзжал и ныл. Что вы сделаете с таким? Уволите его или не будете уважать. Вот и мужчина не хочет, чтобы вы показывали свой негатив.

10. Ухоженность

Это не значит, что вы должны сидеть в спа-салонах и бесконечно наводить красоту. Вы должны выглядеть ухоженно: у вас должна быть ухоженная кожа, всегда хорошо уложенные волосы. Внешность важна. Каждому мужчине хочется видеть рядом такую женщину, из-за которой все ему бесконечно завидуют, ведь для него важно быть супер-мачо и мужчиной № 1.

Помните про эти десять правил, и если вы будете соблюдать большую часть из них, вы легко покорите практически любого мужчину.