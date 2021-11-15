Эксперты назвали четыре правила правильной зарядки смартфона

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Алиса Маркова
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Специалисты озвучили требования к процессу зарядки мобильного телефона, без которых процесс нельзя назвать правильным.

Эксперты назвали четыре правила правильной зарядки смартфона

Фото: www.globallookpress.com

Современного человека невозможно представить без смартфона. Мобильное устройство стало незаменимым помощником, обеспечивающим бесперебойный доступ к рабочим и развлекательным программам и информации. Тем неприятнее ситуация, в которой телефон разряжается в самый неподходящий момент. Пользователь спешит незамедлительно поставить смартфон на зарядку. Но, как оказалось, делать это нужно с умом и соблюдать ряд правил.

Ученые представили общественности список рекомендаций по зарядке телефона. Следование четырем несложным правилам позволит избежать неприятных инцидентов.

Самой распространенной ошибкой стало оставление мобильного устройства подключенным к электросети на ночь. Дело в том, что в ночное время в сети содержится слишком большое количество энергии — велик риск просто «сжечь» сложную технику. Впрочем, в современных мобильниках имеется чип, который прекращает зарядку при 100% батареи, даже при подключенном кабеле.

Остаться без гаджета рискуют и любители зарядки мобильного во время езды. Эксперты отмечают, что подключать телефон к зарядному устройству в автомобиле можно только после того как транспортное средство уже было заведено. В противном случае скачок напряжения может повредить гаджет.

Рискованной затеей будет и использование зарядных устройств сомнительного качества. Также не стоит слишком перегружать телефон во время зарядки и пользоваться «тяжелыми» приложениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить смартфон от прослушки. Эксперты Роскачества составили список рекомендаций, которые помогут обезопасить гаджет.

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