Эксперты назвали четыре правила правильной зарядки смартфона

Современного человека невозможно представить без смартфона. Мобильное устройство стало незаменимым помощником, обеспечивающим бесперебойный доступ к рабочим и развлекательным программам и информации. Тем неприятнее ситуация, в которой телефон разряжается в самый неподходящий момент. Пользователь спешит незамедлительно поставить смартфон на зарядку. Но, как оказалось, делать это нужно с умом и соблюдать ряд правил.

Ученые представили общественности список рекомендаций по зарядке телефона. Следование четырем несложным правилам позволит избежать неприятных инцидентов.

Самой распространенной ошибкой стало оставление мобильного устройства подключенным к электросети на ночь. Дело в том, что в ночное время в сети содержится слишком большое количество энергии — велик риск просто «сжечь» сложную технику. Впрочем, в современных мобильниках имеется чип, который прекращает зарядку при 100% батареи, даже при подключенном кабеле.

Остаться без гаджета рискуют и любители зарядки мобильного во время езды. Эксперты отмечают, что подключать телефон к зарядному устройству в автомобиле можно только после того как транспортное средство уже было заведено. В противном случае скачок напряжения может повредить гаджет.

Рискованной затеей будет и использование зарядных устройств сомнительного качества. Также не стоит слишком перегружать телефон во время зарядки и пользоваться «тяжелыми» приложениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить смартфон от прослушки. Эксперты Роскачества составили список рекомендаций, которые помогут обезопасить гаджет.