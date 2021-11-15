Какой продукт снижает риск возникновения инфаркта

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Алиса Маркова
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Британские исследователи экспериментально выяснили, благодаря какому продукту можно защитить организм от сосудистых патологий.

Какой продукт снижает риск возникновения инфаркта

Фото: Depositphotos / file404

Ученые британского Университета Рединга в ходе исследования выяснили, что ежедневное употребление одного ломтика сыра снижает риск возникновения инфаркта на 14%.

Специалисты провели эксперимент с участием нескольких десятков добровольцев, которых поделили на две группы. Первые съедали каждый день 40 граммов сыра, вторые ничего не меняли в своем рационе.

Проведенное через некоторое время обследование показало рост уровня «хорошего» холестерина и снижение «плохого», что свидетельствовало об уменьшении вероятности сосудистых патологий. Благоприятное действие сыра на сердечно-сосудистую систему ученые связывают с комплексом минералов, витаминов и белков, которыми богат сыр, пишут «Известия».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врачи рассказали об опасности бананов для некоторых людей. Людям с рядом заболеваний, как выяснили медики, этот фрукт категорически противопоказан.

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