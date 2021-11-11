Врачи рассказали об опасности бананов для некоторых людей

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Оксана Тарасова
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Людям с рядом заболеваний, как выяснили медики, этот фрукт категорически противопоказан.

Врачи рассказали об опасности бананов для некоторых людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ /Алексей Майшев

Бананы, несмотря на множество полезных свойств, могут оказаться вредными для людей, страдающих определенными заболеваниями.

По мнению специалистов, избегать следует страдающим заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, поскольку этот плод, являющийся ягодой, долго переваривается, обезвоживает организм и замедляет отток желчи.

Кроме того, бананы стоит исключить из рациона людям с диабетом (они могут спровоцировать резкий скачок глюкозы в крови) и проблемами с сердцем и сосудами: известно, что бананы замедляют процесс восстановления пациентов, которые перенесли инфаркт и инсульт, сообщил портал «Медицинская информационная сеть».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, врач-эндокринолог назвал неочевидные продукты, которые увеличивают вес.

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