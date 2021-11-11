Врачи рассказали об опасности бананов для некоторых людей

Бананы, несмотря на множество полезных свойств, могут оказаться вредными для людей, страдающих определенными заболеваниями.

По мнению специалистов, избегать следует страдающим заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, поскольку этот плод, являющийся ягодой, долго переваривается, обезвоживает организм и замедляет отток желчи.

Кроме того, бананы стоит исключить из рациона людям с диабетом (они могут спровоцировать резкий скачок глюкозы в крови) и проблемами с сердцем и сосудами: известно, что бананы замедляют процесс восстановления пациентов, которые перенесли инфаркт и инсульт, сообщил портал «Медицинская информационная сеть».

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