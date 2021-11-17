Назван повседневный продукт, спасающий от ожирения

На Европейском конгрессе по ожирению японские ученые представили доклад о связи употребления риса и лишнего веса. Главный вывод исследователей — ежедневное потребление блюд из риса может спасти от лишних килограммов.

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Для этого профессор из города Киото Томоко Имаи вместе с коллегами сопоставили уровни потребления разных видов этого злака в 136 странах с населением более миллиона человек. Все продукты из риса были переведены в единицы относительного потребления — количество граммов в день на человека. Лидерами по потреблению риса оказались азиатские государства — Бангладеш (473 граммов), Лаос (443 граммов) и Камбоджа (438 граммов). Западные страны, напротив, в аутсайдерах — французы съедают только 15 граммов риса, американцы и англичане — по 19 граммов.

Даже после учета прочих факторов (образ жизни, уровень экономики, образования и здравоохранения) японские исследователи наблюдали обратную связь между уровнем потребления риса и показателями ожирения населения. Лишний вес у местного населения наблюдался в странах, где рис едят мало, а 150 граммов злака каждый день существенно снижал уровень ожирения людей.

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Ученые добавили, что причнно-следственная связь между потреблением риса и ожирением требует дополнительного изучения.

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