Врач рассказал, мыть или не мыть курицу перед готовкой

Врач-терапевт Юрий Ярошенко в интервью 5-tv.ru однозначно заявил, что любое мясо необходимо мыть перед приготовлением, и особенно — куриное.

Все дело в том, что перед тем, как попасть к вам на кухню, мясо проделывает большой путь — от фабрики до торгового прилавка. За это время на мясе образуется слой опасных для человека бактерий.

«Мясо курицы и утки может быть инфицировано такой инфекцией как сальмонеллез, которая является одной из кишечных инфекций, поражает желудочно-кишечный тракт, проявляется тяжелейшая интоксикация со рвотой, диареей и так далее. Даже вплоть до смертельных случаев», — пояснил Ярошенко.

После разделки мяса доску необходимо тщательно промыть и обработать кипятком. Об опасности мытья курицы перед готовкой сообщили на сайте американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой продукт снижает риск возникновения инфаркта. Британские исследователи экспериментально выяснили, благодаря какому продукту можно защитить организм от сосудистых патологий.