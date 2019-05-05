«Психанул и улетел»: Станислав Бондаренко с семьей внезапно очутился на море

Звезда сериала «Дикий» Станислав Бондаренко, который еще несколько дней назад демонстрировал в Instagram что тяжело работает в то время как вся страна отдыхает, внезапно уехал в отпуск. Судя по публикации в соцсетях, с женой и дочерью он находится в Дубае.
«Молодец! Все правильно сделал!»
«Вот правильно. Отдых с семьей прежде всего!»
«Надо уметь еще правильно психовать, чтобы попасть на море… Отличного, Вам, отдыха, приятных впечатлений и восстановления сил!» — поддержали актера поклонники.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Станислав Бондаренко познакомил подписчиков с музыкальными пристрастиями своего 10-летнего сына от первого брака Марка.