«Психанул и улетел»: Станислав Бондаренко с семьей внезапно очутился на море

, 22:41 Видео 661

Буквально накануне звезда сериала «Дикий» жаловался, что работает в то время как вся страна отдыхает, а теперь опубликовал фото видео из спа-отеля в Дубае.

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Фото, видео: instagram.com @st_bond

Звезда сериала «Дикий» Станислав Бондаренко, который еще несколько дней назад демонстрировал в Instagram что тяжело работает в то время как вся страна отдыхает, внезапно уехал в отпуск. Судя по публикации в соцсетях, с женой и дочерью он находится в Дубае.

«Отпуска не было больше года. День первый — полет нормальный. Для меня морской отдых это самый большой заряд энергии. Не знаю, как для других, но именно вода меня именно заряжает. Взял малую часть семьи, психанул и улетел. Девочки мои до сих пор в шоке», — объяснил Бондаренко свое неожиданное перемещение в пространстве.

instagram @ st_bond

«Молодец! Все правильно сделал!»

«Вот правильно. Отдых с семьей прежде всего!»

«Надо уметь еще правильно психовать, чтобы попасть на море… Отличного, Вам, отдыха, приятных впечатлений и восстановления сил!» — поддержали актера поклонники.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Станислав Бондаренко познакомил подписчиков с музыкальными пристрастиями своего 10-летнего сына от первого брака Марка.

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