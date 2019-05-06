Не опять, а снова! Волочкова показала чудеса акробатики, сидя верхом на коне

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Светская львица провела выходной день на ипподроме.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Светская львица и известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз порадовала поклонников фирменным шпагатом.

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После нашумевшего скандала с Ксенией Собчак, которая якобы во время интервью установила в ее бане скрытую камеру, бывшая звезда балета по необъяснимым причинам воздерживалась от своего любимого акробатического упражнения на публике. Однако, как можно заметить, продлилось это недолго.

Instagram @volochkova_art

В воскресенье, 5 мая, дива посетила ипподром, где и выполнила шпагат прямо верхом на коне. Увы, высказаться насчет этой картины подписчики Волочковой не смогли, поскольку она ограничила возможность комментирования. Однако снимки точно произвели на них впечатление, поскольку только за четыре часа публикация собрала пять тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова устроила цыганские пляски в баре.

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