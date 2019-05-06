Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Палестинские экстремисты продолжают наносить ракетные удары по Израилю. Жертвами обстрелов стали три человека в городе Ашкелон, девяносто получили ранения. На территории сектора Газа — четырнадцать погибших. Начиная с субботы, движения «Хамас» и «Исламский Джихад»* выпустили в сторону израильской границы больше пятисот ракет, тридцать из них взорвались в густонаселенных районах.

Израильские военные в долгу не остались. Уже атакованы около трехсот стратегических объектов боевиков. В ответ на это, террористы пообещали расширить зону обстрелов. Под огонь боевиков рискуют попасть десятки израильских городов, в том числе и Тель-Авив.

Между тем сейчас, в столицу Святой земли уже начали съезжаться участники и гости фестиваля «Евровидение», который должен стартовать 14 мая. Однако в свете тревожных событий, конкурс вновь под угрозой срыва.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что израильские военные засекли пуски 90 ракет из сектора Газа.

* — запрещенная на территории РФ организация