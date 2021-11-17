Не диета, а правильное питание! Эксперты рассказали, как научиться мало есть

Пища — это самый простой способ получить удовольствие. Именно поэтому людям так трудно следить за своим повседневным рационом. И есть не столько, сколько хочется, а столько, сколько нужно организму. Между чувством голода и чувством насыщения идет безостановочная борьба.

«Эта борьба идет постоянно. Человек в течение суток около 200 раз принимает решение, есть или не есть, — рассказывает диетолог Андрей Бобровский.

Около 40% людей могут контролировать свое чувство голода. Когда в центр головного мозга поступает первый сигнал о насыщении, его не слышат. К тому же моменту, как наступает еще один сигнал, человек уже успевает съесть гораздо больше, нежели нужно.

«Если человек ощущает голод, в его организме что-то не так. Либо не хватает энергии, либо не хватает витаминов. Тех незаменимых веществ, без которых мы не можем чувствовать себя хорошо», — объяснил еще один специалист Михаил Гаврилов.

Чувство сытости зависит от ряда механизмов. Во-первых, от объема пищи, который в свою очередь, определяет размер желудка. Если человек в течение жизни привыкает много есть, его желудок растягивается. Еще один механизм — калорийность. К норме в этом плане можно подходить разными путями. После плитки шоколада есть захочется гораздо быстрее, чем после овсяной каши.

«После того, как вы съели конфетку или шоколадку, наступает еще более мощное чувство голода», — добавляет Бобровский.

Для того, чтобы контролировать пищевое поведение, следует соблюдать правило четверти тарелки, когда, например, за обедом съедается четверть тарелки овощей, гарнира, белковой пищи и фруктов. Тогда рацион будет здоровым.

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