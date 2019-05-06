Режим чрезвычайной ситуации введен в ставропольском Железноводске. Там ночью прогремел взрыв в одном из жилых домов. Сразу на двух этажах здания начался пожар. Пострадали 13 человек. Десять из них, включая пятерых детей госпитализировали.

Остальных жильцов эвакуировали. Их временно расселили в гостиницы. К этой минуте открытое горение ликвидировали. По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа. Площадь пожара составила сто квадратных метров.

Тела 41 погибшего извлечены из самолета Superjet 100, сгоревшего в «Шереметьево»

Позднее в региональном следственном комитете заявили, что в результате пожара в жилом здании обрушилась лестница между первым и вторым этажами дома, также повреждено остекление и стены здания на первом этаже.

Возбуждено уголовное дело по статье — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей». На место ЧП прибыл руководитель регионального СК РФ Игорь Иванов. Обстоятельства произошедшего изучает следственно-оперативная группа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о хлопке во время ремонтных работ на химзаводе в Пермском крае, где погибли трое рабочих.