Тела 41 погибшего извлечены из самолета Superjet 100, сгоревшего в «Шереметьево»

Спасатели извлекли из фюзеляжа самолета Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в московском аэропорту «Шереметьево», тела всех погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию источника в экстренных службах. В результате ЧП, которое произошло вечером в воскресенье, 5 мая, по данным Следственного комитета, погиб 41 человек.

«На данный момент извлечены тела 41 погибшего, большинство из них доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз», — заявил источник.

РБК в свою очередь информирует, что на месте аварийной посадки лайнера, вылетевшего из Москвы в Мурманск, обнаружены два бортовых самописца. При этом еще два прибора для снятия технических параметров пока найти не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что происходило на борту Superjet 100 в момент катастрофы.