«И фигура, и чувство юмора»: Асмус ответила хейтерам «постельным» фото в белье

Актриса Кристина Асмус известна не только своим артистизмом, но и потрясающим чувством юмора. Остроумными высказываниями теледива завоевала любовь миллионов поклонников и не перестает веселить фанатов до сих пор. На странице светской львицы в Instagram часто появляются пародийные снимки и видео, которые набирают сотни тысяч лайков и комментариев. Асмус любит шутить над своими подписчиками, а шоумен Гарик Харламов поддерживает супругу в этом.

В воскресенье, 5 мая, кинозвезда в очередной раз рассмешила поклонников. Она опубликовала откровенным снимок на кровати в нижнем белье, под которым оставила множество забавных хэштегов: #дачтожтакое, #опятьголая, #тывкакойстранеале, #слышьчетворишь, #замужемилигде, #ататадевчуля, #чтоскажетбульдог, #чтоскажетгузеева, #варяуженета, #фуодникости, #когдабольшенечегопоказывать, #сталакаквсе, #хотяибылакаквсе.

Instagram @asmuskristina

Очевидно, таким образом актриса ответила злопыхателям, которые не упускают момента раскритиковать светскую львицу за ее соблазнительные фотографии.

По традиции, Гарик Харламов поддержал жену в комментариях, поставив милые смайлики, а вслед за ним поклонники оставили множество комплиментов. Все, как один, высоко оценили чувство юмора артистки и признались, что мечтают о таком же.

«Кристина, придумывать теги — это прям ваш конек! Каждый раз смеюсь! С самоиронией, отлично, умница!»

«Ахахах. Я дочитала хэштеги до конца, класс! Класс, когда чувство юмора есть, класс, когда ты сама класс».

«Ваши хэштеги всегда веселят и всегда попадают точно в цель. Обожаю Ваш юмор. Удачи».

«Даже не поленилась и все прочитала до последнего! Огонь! И фигура, и чувство юмора», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус, кривляясь, спародировала Instagram-блогерш.