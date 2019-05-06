Гимнастка Солдатова победила во всех дисциплинах Кубка вызова в Испании

Россиянка Александра Солдатова устроила фурор на Кубке вызова в испанской Гвадалахаре: она победила во всех дисциплинах с отдельными снарядами. 20-летней спортсменке покорились все четыре снаряда, которые используют в художественной гимнастике.

В упражнениях с лентой она набрала 18,950 балла и опередила россиянку Екатерину Селезневу и испанку Александру Аджурджукулезе. В соревнованиях с мячом Соладтова набрала 21,550 балла, с обручем — 21,750 и 21,000 с булавами. Во всех дисциплинах с отдельными снарядами она стала первой.

Кроме того, российские гимнастик стали первыми в соревнованиях с пятью мячами и уступили лишь 0,100 балла команде Болгарии в дисциплине с тремя обручами и двумя парами булав.

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