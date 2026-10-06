Медведь-людоед разрыл могилу и утащил тело покойной: что происходит с хищниками

Ситуация с нападениями медведей на людей в 2026 году стоит особенно остро. Но один из последних случаев поражает даже на фоне других подобных историй.

Инцидент произошел в Магадане. Огромный медведь разрыл свежую могилу и утащил тело покойницы. Семья, приехавшая на кладбище почтить память родственницы, обнаружила разрушенное захоронение.

Почему звери все чаще приближаются к людям и даже приходят на кладбища, а также как вести себя при встрече с хищником — в материале 5-tv.ru.

Медведь-людоед завелся в Магадане

Что делать при встрече с медведем на кладбище в России. Фото: 5-tv.ru

Вместо могилы родственницы — разрытая земля, сломанная ограда и обрывки одежды. Такую картину увидела семья, приехавшая на кладбище в Магадане навестить женщину, умершую еще в конце февраля. Как рассказали 5-tv.ru родственники усопшей, тело из захоронения исчезло, а сотрудники погоста ответили, что ничего не видели.

Поиски привели семью в лес: примерно в 300 метрах от кладбища они обнаружили около десяти человеческих черепов и множество костей. Возле разрытой могилы и на других участках погоста родственники заметили следы очень крупного медведя.

Семья подозревает, что хищник давно поселился поблизости и не первый год раскапывает захоронения. Родственники уже обратились в полицию и мэрию Магадана.

Похожая история произошла и в Тункинском районе Бурятии. Спустя некоторое время после похорон близкие приехали навестить усопшего и увидели, что могила разрыта, а от тела остались только сапоги. По животным следам выяснилось, что на месте был медведь.

Нашествие медведей

Что делать при встрече с медведем на кладбище в России. Фото: 5-tv.ru

Данные Минприроды рисуют тревожную картину. За 36 лет численность бурого медведя в России выросла с примерно 130 тысяч до примерно 300 тысяч особей — в 2,3 раза. Последние пять лет цифра держится на уровне 300 тысяч. В Красноярском крае — около 26,6 тысячи, в Хабаровском крае — около 26,2 тысячи, на Камчатке — около 24,2 тысячи, в Иркутской области — около 22,4 тысячи.

Причин несколько. Интерес к охоте упал, смертность среди взрослых медведей снизилась, а естественных врагов у взрослого бурого медведя практически нет — популяция растет быстро.

Одновременно резко сократилось поголовье кабана, который был важным кормовым ресурсом для медведя, и конкуренция за оставшуюся еду усилилась.

Даже при хорошем урожае ореха медведи уже не прокормятся тем, что дает лес. Иными словами, конфликт человека и медведя — теперь больше, чем просто случайность неурожайного года.

Медведи-убийцы

Что делать при встрече с медведем на кладбище в России. Фото: www.globallookpress.com/Paul Hobson/FLPA

Кладбища — не единственные места, где люди сталкиваются с медведями. В 2026 году зафиксированы случаи, когда хищники появлялись на территории предприятий, возле туристических палаток и даже внутри жилых домов.

Так, например, на территории предприятия в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, расположенного примерно в 300 километрах от поселка Магистральный, медведь зашел в жилой вагончик и напал на 55-летнего работника. Мужчина скончался от полученных травм.

Поездка на рыбалку в Туву закончилась трагедией и для 62-летнего хоккейного тренера Александра Кузьменко — отца игрока НХЛ Андрея Кузьменко. На мужчину напал медведь, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Когда медведи особенно активны

Что делать при встрече с медведем на кладбище в России. Фото: www.globallookpress.com/Ottfried Schreiter

Октябрь для бурого медведя — месяц на грани жизни и смерти. До спячки остаются считанные недели, и за это время зверю нужно накопить жир, иначе зиму он не переживет. Поэтому зверь начинает искать еду с максимальной интенсивностью.

Проблема в том, что в 2026 году лес почти ничего не дает. Сибирь и Дальний Восток пережили череду погодных ударов — ливни, засуху, резкие перепады температур. Кедровый орех не уродился, ягоды почти нет, рыба из-за аномальной температуры воды и нехватки кислорода размножается слабо.

Если медведь понимает, что не наберет жир и не переживет зиму, он добудет еду любым способом.

Именно это и гонит зверя к людям. Октябрь становится самым опасным периодом года вплоть до первого снега в ноябре.

Отдельная угроза — так называемые «мусорные» медведи. По данным Минприроды, растет число особей, которые выросли на свалках и привыкли получать еду от человека. Такие звери теряют навык добычи в лесу, перестают бояться людей и начинают видеть в них конкурента за пищу.

Что делать при встрече с медведем

Что делать при встрече с медведем на кладбище в России. Фото: www.globallookpress.com/Ottfried Schreiter

Независимо от места, нельзя приближаться к медвежатам, подкармливать зверя, пытаться самостоятельно его прогнать или снимать. Официальные рекомендации МЧС дают четкий порядок действий.

Чтобы избежать встречи со зверем

В лесу нужно громко разговаривать или стучать по деревьям — слух у медведя отличный, и он сам уйдет от шума. Стоит избегать высоких трав, густого кедрового стланика и берегов нерестовых рек в сумерках — это места кормежки.

Остатки еды необходимо герметично упаковывать или сжигать: запах привлекает зверя с нескольких километров. В одиночку ходить не рекомендуется.

В октябре медведи особенно опасны: как не стать обедом для зверя и защитить дом

Если встреча со зверем произошла

Нельзя бежать. Медведь разгоняется до 50 километров в час, и бегство только включает инстинкт преследования.

Если зверь не заметил человека, нужно медленно отходить по диагонали, не поворачиваясь спиной. Если расстояние слишком мало — говорить спокойным уверенным голосом, не смотреть медведю прямо в глаза — это воспринимается как вызов, поднять руки и распахнуть куртку, чтобы казаться крупнее.

Когда зверь совсем близко — применять специальный перцовый баллончик, сигнальную ракету.

Важный момент: тактика «притвориться мертвым» работает только в одном случае — при защитной атаке медведицы, охраняющей медвежат. При хищническом нападении, когда медведь видит в человеке добычу, притворяться мертвым смертельно опасно.