Актер сериалов «Дело чести» и «Секунда до» Игорь Фурманюк попал в аварию

Актер сериалов и кино Игорь Фурманюк попал в аварию в Москве. По предварительным данным, ДТП произошло на улице Мосфильмовская в столичном районе Раменки. Сообщается, что у артиста диагностировано сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, а также ушиб грудной клетки. Официальной информации на данный момент не поступало.

Игорь Фурманюк за свою продолжительную карьеру сыграл более чем в 50 картинах. Он известен по ролям в сериалах «Секунда до», «Застава», «Сонька Золотая Ручка», а также «Зорге».

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