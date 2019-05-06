55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из восьмимесячной комы

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из восьмимесячной комы. Об этом на своей странице Instagram сообщил продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин, опубликовав совместный снимок со звездой.

«После восьмимесячной комы открыла глаза… Состояние певицы остается крайне тяжелым», — подписал публикацию менеджер.

Instagram @razin_andrei_lm

Нина Кирсо была госпитализирована летом 2018 года. У певицы случился инсульт, и ей потребовалась экстренная медицинская помощь.

Долгое время после инцидента артистка находилась в тяжелом состоянии, пишет ФАН. Близкие оплачивали дорогостоящее лечение исполнительницы в клинике Киева, которое не давало никаких результатов. За медицинские услуги приходилось ежемесячно платить десять тысяч евро, однако за эти деньги Кирсо не получала надлежащего ухода.

Как сообщил изданию гитарист группы Сергей Ганжи, врачи сами открывали певице глаза, фотографировали, а после заявляли родственникам, что она якобы пришла в себя.

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В конце концов, семья пациентки приняла решение перевести ее в больницу в Полтаве. Там артистку поместили в отдельную палату и начали проводить процедуры, способствующие восстановлению здоровья.

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